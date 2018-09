Oschatz

Die Oschatzer Feuerwehr übt in regelmäßigen Abständen an neuralgischen Punkten in der Stadt oder auch im Umland den Lösch- und Rettungseinsatz. Dazu gehören Schulen, Kindergärten, öffentliche Einrichtung oder auch Firmen. Übungsszenarien gab es schon bei der Spedition Peter, beim Marktkauf Oschatz oder am Amtsgericht. Jetzt wurde der Ernstfall auf dem Gelände des Oschatzer Segelsportclubs geübt. Dabei wurden die Kameraden zu einem Einsatz gerufen, bei dem ein Flugzeug, ein Pkw und zwei verletzte Personen eine Rolle spielen. Innerhalb von sieben Minuten schafften es die Einsatzkräfte, drei Fahrzeuge mit gut zwei Dutzend Kameraden besetzt, von der Feuerwache bis zum Segelfluggelände. Ein Hauptziel des Übungseinsatzes bestand drin, die Ausrückezeit zu überprüfen. Die Mitglieder des Oschatzer Fliegerclubs waren im Vorfeld über den Einsatz informiert gewesen. Sie hatten am Sonnabendmorgen ein Segelflugzeug zur realitätsnahen Nachstellung der Unfallszene beigesteuert. Dass die Szene nicht aus der Luft gegriffen ist, hatte sich im August dieses Jahres gezeigt. Mitte August musste der 68-jährige Pilot einer Motormaschine auf dem Oschatzer Segelfluggelände notlanden. Der Mann hatte Glück im Unglück. Seine Maschine hatte einen technischen Defekt und kreiste auf der Suche nach einer Landemöglichkeit über der Collm-Region.

Von Hagen Rösner und Kristin Engel