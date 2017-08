Oschatzer Feuerwehren evakuieren nach Unwetter ICE bei Großböhla

Oschatz. Für einige Feuerwehren aus dem Oschatzer Bereich in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend einen Großeinsatz. So wurden die Wehren Oschatz, Großböhla, Schmannewitz und Dahlen sowie ein Rettungswagen an die Bahnstrecke zwischen Oschatz und Großböhla beordert. Wie die Feuerwehr Dahlen über das soziale Netzwerk informiert, war ein ICE in der Nähe der Cöllmsbrücke bei Großböhla zum Stehen gekommen. Offenbar war durch das Unwetter ein Baum in die Oberleitungen der Bahntrasse gestürzt und mit dem Zug kollidiert. Personen kamen nach bisherigem Kenntnisstand nicht zu Schaden. Die Feuerwehren leuchteten die Haltestelle aus. Durch die Einsatzleitung wurde beschlossen, die Fahrgäste aus dem Zug zu evakuieren. Dies wurde durch die Feuerwehren der Collm-Region umgesetzt. Insgesamt 175 Personen wurden durch die Kameraden der Feuerwehren auf den Oschatzer Bahnhof gebracht. Von dort konnte erst gegen drei Uhr eine weitere Bahnverbindung hergestellt werden. Einige Taxiunternehmen der Oschatzer Region sprangen ein und brachten einige Reisende in ihre Zielorte im Raum um Dresden.

Von Hagen Rösner