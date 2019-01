Oschatz

Zum Brand eines leer stehenden Hauses am Miltitzplatz kam es am Mittwoch gegen 1 Uhr. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig hatte ein Autofahrer das Feuer bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Oschatz und Schmorkau, die mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausgerückt waren, löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Angaben beträgt der Sachschaden schätzungsweise 5000 Euro. Polizeibeamte konnten das Haus, das dem Abriss gewidmet ist, noch nicht betreten. Nach ersten Erkenntnissen hatten unbekannte Zündler ihre Hände im Spiel, so dass wegen Brandstiftung ermittelt wird. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Deswegen nehmen Brandursachenermittler der Kripo ihre Arbeit auf.

Von Hagen Rösner