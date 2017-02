Oschatz. Einen abendlichen Feuerwehreinsatz mussten die Oschatzer Feuerwehrleute am Dienstagabend gemeinsam mit Kameraden der Wehr aus Riesa in Limbach absolvieren. Dort war auf dem Teich ein dicker Ölfilm festgestellt worden. Offenbar hatten Unbekannt in dem Gewässer Öl entsorgt. Damit sich das Öl nicht weiter ausbreitet, wurde eine Sperre zu Wasser gelassen und ein Teil des Öl abgeschöpft. Mittwochmorgen wird die Umweltbehörde des Landkreises den Fall übernehmen und weitere Schritte und Ermittlungen einleiten.

Von Hagen Rösner