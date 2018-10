oschatz

Diese Auszeichnung rührte Hartmut Dorow hörbar. Mit bewegter Stimme bedankte sich der Seniorchef von Dorow und Sohn KG für die Auszeichnung „Unternehmen des Jahres 2018“, die der 80-Jährige am Montagabend aus den Händen von Oberbürgermeister (OBM) Andreas Kretschmar (parteilos) entgegen nahm. „Und ein herzliches Dankeschön sage ich vor allem meinen Mitarbeitern“, so Dorow. Davon dürfen sich mittlerweile 180 Frauen und Männer angesprochen fühlen.

Start in der Garage

Vor 28 Jahren – im Jahr der deutschen Wiedervereinigung – war an diese Größenordnung noch nicht zu denken. „Hartmut Dorow hat keine Zeit verloren und im Juli 1990 in seiner Garage begonnen: Ausgestattet mit einer Schreibmaschine und einer Sackkarre sowie einer Idee, was für die Zukunft ein Geschäftsmodell sein könnte“, erinnerte OBM Kretschmar an die Anfangszeit des Ein-Mann-Unternehmens.

Hartmut Dorow habe dabei das Glück gehabt, auf einen seriösen Geschäftspartner aus Westdeutschland vertrauen zu können. Helmut Ernst von der Firma Lotter, der am Montagabend auch nach Oschatz gekommen war, wurde Hauptgesellschafter des jungen Unternehmens. Das beschäftigte sich am Anfang ausschließlich mit dem Verkauf von Flüssiggas.

Zweites Standbein Sanitärausstattungen

Ein zweites Standbein kam dazu, nachdem Hartmut Dorow eine Hausmesse der Firma Lotter in Ludwigsburg mit Sanitärausstattungen besucht hatte. Der Oschatzer hat dieses Erlebnis noch heute „wie die Besichtigung des Bernsteinzimmers“ in Erinnerung. Für den DDR-Bürger bis dahin unvorstellbare Schätze wie Badarmaturen in allen möglichen Varianten waren hier zum Greifen nahe. Am Anfang karrten Hartmut Dorow oder sein Sohn René die Sanitärartikel noch selbst mit dem Laster von Ludwigsburg nach Oschatz. 1994 wurde dann eine Bädergalerie am Ulanenweg im Stadtteil Lonnewitz eröffnet. Die Firma Schneider Bad und Heizung war und ist von Anfang an der engste Partner.

Später kam dann noch ein drittes Standbein dazu – Stahlhandel und Bearbeitung. 1996 wurde am Ulanenweg eine Stahlhalle gebaut, in der sich die Biegerei befindet. Vor ein paar Jahren folgte eine Kranbahn auf der anderen Seite der B 6, wo Betonstahl und Rohmaterial gelagert wird.

121 junge Menschen ausgebildet

OBM Kretschmar hob zudem die Lehrlingsausbildung bei Dorow hervor. Seit der Firmengründung wurden hier 121 junge Menschen in gewerblichen und kaufmännischen Berufen ausgebildet. In diesem Jahr haben am 1. August wieder neun Azubis eine Lehre bei Dorow begonnen.

Nicht zuletzt engagiert sich das Unternehmen auch für gemeinnützige Zwecke. Hauptgesellschafter Helmut Ernst hat in den vergangenen Jahren viel Geld für den Wiederaufbau der St. Aegidienkirche gespendet. Und die Firma Dorow sponsert zudem den Oschatzer Vereinsmarkt, die Lebenshilfe, den FSV Oschatz, den Verein KlosterArt, das Schloss Dahlen, den Oschatzer Turnverein und das BMX-Rennen in Lonnewitz.

Von frank hörügel