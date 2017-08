Oschatzer Fleischer Felix Zieger ist bester Junggeselle seines Jahrgangs

Oschatz. „Die Knochenhaut am Roastbeef zu ziehen, die Knochen einzeln auszulösen“ – das war eine der größten Herausforderungen in der Prüfung von Felix Zieger (19), ausgebildet in der Oschatzer Fleischwaren GmbH. Er ist Jahrgangsbester im Einzugsbereich der Handwerkskammer zu Leipzig und will noch seinen Meister machen. Übernommen wird er auch. Felix Zieger ist einer von 340 Lehrlingen aus 49 Berufen, die am Wochenende in die Familie der Handwerker aufgenommen wurden. Bei der Freisprechungsfeier im Leipziger Kino Cinestar erhielten die Jung-Gesellen ihre Prüfungszeugnisse.

Von Oschatzer Allgemeine Zeitung