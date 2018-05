Oschatz

Die Segelfliegerei ist an sich ein geräuschloser Sport. Die meisten Oschatzer kennen dies aus Erfahrung, wenn an den Wochenenden die Segelflugzeuge über der Stadt ihre Runden drehen. Doch am kommenden Wochenende wird es etwas anders. „Wir werden am kommenden Sonnabend und Sonntag unser diesjähriges Fliegerfest ausrichten und dann wird es mit Sicherheit lauter werden“, so der Geschäftsführer des Oschatzer Fliegerclubs Roland Marsch.

24 Stunden Musik und Technikpräsentation

Der Oschatzer Fliegerclub hat sich entschieden, in diesem Jahr ein etwas anderes Format für das traditionelle Fest zu wählen. Am kommenden Wochenende wird es neben der üblichen Präsentation des Oschatzer Segelfliegerclubs mit diversen Mitfluggelegenheiten und Segelflugzeugvorstellungen auch ein größeres Musikevent geben. Der Titel des Events lautet: Airea 24. „Ich freue mich, dass es uns gelungen alle beteiligte Akteure für dieses Konzept zu gewinnen“, sagt Roland Marsch und dankt dabei vor allem der Oschatzer Stadtverwaltung sowie dem Oschatzer Steven Dornbusch von der Agentur „Newado“, der für das musikalische Konzept verantwortlich ist. Dabei hat die Musikveranstaltung eher ein Festivalcharakter mit zwei Bühnen, jeder Menge Spezialeffekte und einem Musikprogramm das auf 24 Stunden ausgelegt ist. „Ich bin gespannt, wie unser neues Format bei den Leuten ankommt“, sagt Roland Marsch, der am Wochenende für die Flugsicherung vor Ort verantwortlich ist. Natürlich werden die Mitglieder des Fliegerclubs den Interessenten wieder ihre Technik vorstellen.

Gäste dürfen auch in die Luft gehen

„Es ist auch möglich, mit dem Segelflugzeug einen Gästeflug zu absolvieren oder mit der AN-2 zu einem Sonderpreis mitzufliegen“, so Marsch. Im Gegensatz zum letzten Fliegerfest 2016 wird diesmal keine Fallschirmspringervorführung geben und wird auch der Modellflug nicht mit dabei sein. Dafür wird es für die Kinder eine Hüpfburg geben. „Im Gegensatz zum Musikfestival, ist das Fliegerfest und der Segelflugbereich für alle Besucher kostenfrei geöffnet. Wer übrigen Interesse an Gästeflügen hat, sollte sich unter der E-Mail-Adresse info@flugplatz-oschatz.de anmelden.“ Roland Marsch und sein Team hofft auf viele Besucher und einen guten Erlös aus der Veranstaltung. „Den wollen wir für die Anschaffung neuer Ausbildungstechnik verwenden“, so Marsch.

Von Hagen Rösner