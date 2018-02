Oschatzer Fliegerfest wird zur 24-Stunden-Sause

Flugshows, Feuer-, Laser- und Pyrotechnik und jede Menge Musik gibt es beim diesjährigen Fliegerfest am Flugplatz Oschatz. Die Veranstalter vom Oschatzer Fliegerclub haben sich Eventmanager Steven Dornbusch mit an Bord geholt – und der bringt jede Menge Topacts her – genug für eine 24-Stunden-Veranstaltung.