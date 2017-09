Oschatzer Förderschüler auf den Spuren des Geldes

Oschatz. Auf der Suche nach dem Kreislauf des Geldes: Die Schüler der zweiten Werkstufe der Schule für geistig Behinderte statteten unter diesem Motto der Oschatzer Commerzbank einen Besuch ab. Die Schüler werden in Kürze die Schule verlassen und den Weg ins Berufsleben gehen. „Da spielt das Geld natürlich eine wichtige Rolle“, sagt Corina Hilpert, Leiterin der Filiale. Bei dem Besuch gab es auch einen Rundgang durch das Gebäude in der Promenade 12, wobei Geldautomaten oder auch Kontoauszugdrucker vorgestellt wurden. Obwohl in dem Bankgebäude längst kein Geld mehr gelagert wird, gab es auch einen Einblick in den alten Tresor, der jetzt noch als Schauvitrine für Ausstellungsstücke fungiert. „Für die meisten Schüler spielte Geld bisher vielleicht keine große Rolle, aber um selbstbestimmt zu leben, sollten sich auch Förderschüler mit diesem Thema auseinander setzen“, so Filialchefin Hilpert.

Von Hagen Rösner