Oschatz. Ein aufregendes Jahr liegt hinter dem Förderverein Landesgartenschau 2006 in Oschatz: Mit Pflanzaktionen, Beteiligung, Organisation und Mitfinanzierung der 2. Kleinen Gartenschau haben die 86 Mitglieder in den zurückliegenden zwölf Monaten viel gestemmt. Der zur jüngsten Mitgliederversammlung im Amt bestätigte Vorsitzende Frank Kupfer fand neben viel Lob und Dank auch kritische Worte. So habe der Betreiber des O-Schatz-Parks, die Lebenhilfe, nicht wie vereinbart dafür gesorgt, dass die Bepflanzung der vertikalen Gärten zu Überwinterung eingelagert wird. „Wir mussten hier neu pflanzen. Diese Ausgabe wäre nicht nötig gewesen“, sagt er. Auch alle übrigen Vorstandsposten sind mit den gleichen Personen wie vor der Wahl besetzt. Mit Blick auf die Pflanzaktionen wurde in der Diskussion angeregt, den aktiven Kern der Mitstreiter zu erweitern. „Das sind wenige Termine im Jahr, der Aufwand überschaubar, da sollten wir noch mehr begeistern können“, so Kupfer. Auch ein Jahrzehnt nach dem Ereignis, für das der Verein gegründet wurde, bleibt er am Ball – für ein grünes Oschatz.



Von Christian Kunze