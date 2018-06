Oschatz

Am Freitag startet beim Oschatzer Platsch die Freibadsaison. In den vergangenen Wochen wurde vom technischen Team des Platsch das Freibad auf Vordermann gebracht. Lutz Terpitz, technischer Leiter des Bades, kontrolliert zur Sicherheit noch mal die Wassertemperatur und nickt wohlwollend. 25 Grad zeigt die Digitalanzeige des Thermometers an.

Bei diesen Temperaturen dürfte auch der letzte Bademuffel zur Wasserratte werden. Für den Start in die Freibadsaison wird einige Vorlaufzeit benötigt. „Es dauert allein eine Woche, bis die Becken aus unseren Brunnen gefüllt sind. Allerdings muss zuvor noch die Edelstahlwanne eine besondere Präparation bekommen“, sagt Lutz Terpitz. Die an Freitag beginnende Freibadsaison ist bis zum 31. August geplant. Es wird je nach Witterung entweder das Freibad oder das Hallenbad geöffnet sein. Die tägliche Öffnungszeit ist von 10 bis 18 Uhr. Am kommenden Wochenende wird der Start auch gleich mit einer Party gefeiert. Am Sonntag steigt von 13 bis 18 Uhr das Oschatzer Freibadfest. Es werden zahlreiche lustige Spiele und Partystimmung für die Badbesucher angeboten.

Von Hagen Rösner