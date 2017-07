Oschatz. Die Passage der Stadthalle Thomas-Müntzer-Haus am Altmarkt wird am 11. und 12. Juli aufgrund umfangreicherer Reinigungs- und Reparaturarbeiten jeweils den ganzen Tag über komplett gesperrt sein. Das teilte gestern Gabriele Vogel vom Betreiber des Hauses, der Oschatzer Freizeitstätten GmbH mit und bittet die Bürger um Beachtung. „Es kommt auch zu Beeinträchtigungen bei der Leergutannahme im Lidl-Markt“, präzisiert die Mitarbeiterin.

Hintergrund ist der durch Verschmutzung und Vandalismus sehr unansehnliche Zustand des Durchgangs zum Parkplatz des Discounters. In den zurückliegenden Monaten wurde der Bereich um die Halle oft Zielscheibe für Zerstörung und Verschmutzung (wir berichteten).

„Wir haben uns entschlossen, den Fußboden neu zu verfugen und reinigen zu lassen“, sagt Uta Moritz. Die Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten GmbH erklärt in diesem Zusammenhang, dass auch der Schacht und die Kabine des mehrfach mutwillig zerstörten Fahrstuhls kürzlich umfassend gesäubert wurden. „Wir hoffen, dass diese Investitionen wertgeschätzt werden“, so Moritz. Aufgrund der Vorfälle in der Vergangenheit habe die Polizei „ein waches Auge“ auf die Passage, so Moritz.

Von Christian Kunze