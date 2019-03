Oschatz

Hohe Schneewehen machten den Weg über Calbitz nach Collm unpassierbar. Als die Hebamme aus Großböhla zur Hausgeburt nach Collm gerufen wurde, musste sie deshalb über Oschatz fahren. Das war am 27. März 1939. Vor 80 Jahren wurde Gerhard Oehmichen in Collm geboren. Als Kleingärtner in der Sparte „Am Eulensteg“ und ganz besonders als Gründer und Leiter der Prostata-Selbsthilfegruppe Oschatz und Umgebung hat er sich in der Döllnitzstadt einen Namen gemacht.

1963 nach Oschatz gezogen

Der gelernte Maschinenschlosser und Elektriker heiratete 1963 seine Karin und zog nach Oschatz. Hier kamen auch ihre zwei Töchter zur Welt. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete Gerhard Oehmichen beim Energieversorger EnviaM.

Im Januar 2002 traf ihn dann die Nachricht wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Bei einer ärztlichen Untersuchung wurde bei Gerhard Oehmichen Prostatakrebs festgestellt. Nach der Operation und Therapie dauerte es noch ein paar Jahre, bis sich der Oschatzer entschloss, anderen Betroffenen beim Kampf gegen die bösartige Krankheit zu helfen. Im Jahr 2010 gründete er mit sieben Leidensgenossen die Prostata-Selbsthilfegruppe Oschatz und Umgebung, die aktuell 48 Mitglieder aus dem Raum Oschatz, aus Riesa, Zeithain und Torgau zählt. Seit 2011 gibt es zudem eine Rehasport-Gruppe mit aktuell 14 Mitgliedern. Von 2014 bis 2018 war Oehmichen außerdem stellvertretender Vorsitzender des Regionalverbandes Neue Bundesländer Prostata-Krebshilfe.

Leitung der Selbsthilfegruppe abgegeben

In den 17 Jahren seit seiner Krebsdiagnose musste Gerhard Oehmichen immer wieder gesundheitliche Rückschläge verkraften. „Den Krebs wirst du nie wirklich los“, sagt er. Zum Monatsanfang entschloss er sich deshalb die Leitung der Oschatzer Selbsthilfegruppe kommissarisch an seinen Stellvertreter, den 55 Jahre alten Berufsschullehrer Michael Trotz aus Seerhausen, abzugeben. „Bei ihm ist die Gruppe in guten Händen“, sagt Oehmichen.

Michael Trotz weiß, dass er die Verantwortung für eine gut funktionierende Selbsthilfegruppe übernimmt. „Das ist eine wichtige Anlaufstelle für Betroffene und deren Angehörige.“ Dafür wird er Gerhard Oehmichen zu seinem 80. Geburtstag persönlich danken.

Von frank hörügel