Oschatzer Gespräch ist Auftakt für die diesjährige Oberbürgermeistertour

Oschatz. Ende des Monats wird Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) wieder seine Infotour durch das Oschatzer Stadtgebiet machen. Dabei macht er in allen Stadtteilen Station, berichtet über die aktuelle Entwicklung und anstehende Pläne. Nach einer Präsentation haben die Einwohner die Möglichkeit ganz persönlich mit dem Stadtoberhaupt ins Gespräch kommen. Für ganz heikle Fragen war in der Vergangenheit auch nach den Veranstaltungen Zeit für ein Vieraugengespräch. „Ich möchte vor Ort mit den Bürgern ins Gespräch kommen und über aktuelle Themen der Stadt informieren. Außerdem frage ich, was die Menschen bewegt, wofür sie sich interessieren und welche Fragen unter den Nägeln brennen“, so Kretschmar im Vorfeld der Infotour.

Auftakt für die Bürgermeistertour 2018 wird das Oschatzer Gespräch sein. Die Gesprächsrunde für die Bewohner der Innenstadt ist am Mittwoch, 28. März, um 19 Uhr im Thomas-Müntzer-Haus geplant. Das Oschatzer Gespräch dreht sich dann rund um Themen wie Stadtentwicklung und Bildungsstrategie, Zukunft des Bades, der Radwege und der Gestaltungssatzung und zu vielen anderen spannenden Themen.

Das Oschatzer Gespräch wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig angeboten. Dabei wählte das Stadtoberhaupt vor allem aktuelle und brisante Themen. So wurde in der Runde schon über die Asylthematik in der Stadt, über die Umstrukturierungspläne des Platsch, über die Kommunalentwicklung oder über die Zukunft der Energieversorgung der Stadt gesprochen.

Während der Termin für das Oschatzer Gespräch mit dem 28. März feststeht, werden die Veranstaltungstermine in den Ortsteilen noch bekanntgegeben.

Von Hagen Rösner