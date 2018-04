Oschatzer Grundschüler entdecken ihre Tageszeitung

Oschatz. Startschuss für den Zeitungsflirt: Am Montag schnupperten die Viertklässler der Grundschule zum Bücherwurm erstmals Druckerschwärze im Unterricht. Zum Auftakt des Projekts der Leipziger Volkszeitung und Pro Media Wolff besuchte OAZ-Mitarbeiter Christian Kunze die Jungen und Mädchen der Klasse 4 b und beantwortete jede Menge Fragen zum Alltag eines Journalisten.

Fragen zum Reporteralltag

„Wie viele Zeitungen werden jeden Tag gedruckt?“, „Müssen Sie auch nachts arbeiten?“ und „Machen Sie alle Fotos selber?“. Diese und andere Fragen werden in den nächsten Tagen beantwortet. Bis zum 5. Mai ist die OAZ fester Bestandteil des Unterrichts – nicht nur in Deutsch und Sachkunde, sondern auch in Mathematik, verrät Schulleiterin Anke Wiesner. „Wir suchen zum Beispiel Texte nach Zahlen und Statistiken durch und erstellen dann Diagramme“, sagt sie.

Sportteil ist beliebt

Übrigens lesen die Viertklässler am liebsten den Sportteil, das Fernsehprogramm oder lösen die Rätsel in der OAZ. Mal sehen, ob das in den Schulen in Dahlen, Schönnewitz und Neusornzig auch der Fall ist.

Von Christian Kunze