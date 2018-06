Oschatz

Mit Wasserpistolen, Tanzeinlagen und einem Programm für Lehrer und Schüler verabschiedeten sich die Abiturienten des Thomas-Mann-Gymnasiums am Montagvormittag von ihrer Schulzeit.

Die insgesamt 72 Zwölftklässler haben zwar ihre Prüfungsergebnisse noch nicht erhalten, vom Feiern hielt sie das allerdings nicht ab. Im Hinterhof der Schule ertönte am Montag die einprägsame Melodie der Filmreihe „Fluch der Karibik“. Auf den Spuren des Helden Captain Jack Sparrow und anderen Figuren der Reihe wandelten die Schulabgänger. Für Schüler und Lehrer gleichermaßen gab es witzige Wettbewerbe, an den Alltag von Piraten angelehnt. Schon am frühen Morgen enterten die Zwölftklässler das Schulhaus, füllten das Foyer mit Luftballons und sorgten mit kleinen Hindernissen dafür, dass ihre Pädagogen den ein oder anderen Umweg zum Lehrerzimmer nehmen mussten.

Doch damit nicht genug. Unter den Heckscheibenwischern einiger Lehrerautos auf den Parkplätzen verteilten sie zudem selbstgetippte „Zu verkaufen“-Schilder. Das Abschlussmotto der jungen Erwachsenen lautete, in Anlehnung an die Rummarke Captain Morgan „Abi Heute – Captain Morgen“.

Von Christian Kunze