Die Nacht der Künste führt die Neunt- bis Zwölftklässler des Thomas-Mann-Gymnasiums in Oschatz an inspirierende Orte der Collm-Region. Dort widmen sie sich Literatur, Musik, Schauspiel und Malerei. In diesem Jahr war die Pfarrscheune Borna in Liebschützberg Schauplatz der Begabtenförderung nach Schulschluss.