Das Thomas-Mann-Gymnasium in Oschatz würdigt seit vielen Jahren besondere Erfolge und außerordentlich engagierte Schüler. Nachdem in der schulinternen Schülerzeitung „Augenblick“ Kritik an den Vergabekriterien geübt wurde, gab es dieses Jahr erstmals Änderungen. Und im Jahr 2018 sollen weitere folgen, kündigte Lehrerin Ines Woiwode an.