Oschatz/London

Im November 2017 trafen im Meisterworkshop „sounds and colours“ (dt. „Klänge und Farben“) 15 Schüler des Thomas-Mann-Gymnasiums und der Londoner Star-Pianist Andreas Boyde aufeinander. Boyde, geboren in Oschatz, interpretierte Modest Mussorgskis Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“, die Gymnasiasten malten dazu. Diese Initiative gipfelte in einem Konzert in der St. Aegidienkirche, in dem Musik und Bilder präsentiert wurden.

Kunstwerke wechseln Besitzer

Nun möchten die Künstler ihre Gemälde abgeben – und gleichsam kommenden Generationen an ihrer Schule etwas Gutes tun. Wer interessiert ist, kann die im Schulhaus des Gymnasiums ausgestellten Bilder ab sofort begutachten und bis zum Donnerstag, dem 28. Juni, ein Gebot für sein Wunschbild sowie seine Kontaktdaten abgeben. Die Möglichkeit dazu besteht im Schulsekretariat während der Bürozeiten montags bis freitags, jeweils von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr, informieren die Schüler. Eine klassische Auktion findet nicht statt, teilt Kunsterziehungslehrerin Rosemarie Rochner mit.Wer die neuen Besitzer der Gemälde sind, darüber wird nichtöffentlich entschieden. Diese werden in der ersten Ferienwoche, persönlich informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Erlös kommt weiteren Förderprojekten zugute

Der Erlös der Spendenaktion kommt dem Förderverein des Thomas-Mann-Gymnasiums zugute. Dieser hatte im vergangenen Jahr „sounds and colours“ als einen Baustein der Begabtenförderung vorangetrieben. „Mit Hilfe der Spenden aus dem Gemäldeverkauf ist dem Verein auch weiterhin die Förderung sportlicher, naturwissenschaftlicher und künstlerischer Begabungen und Talente möglich“, sagt Vereinsvorsitzender Tom Herberger.

Von Christian Kunze