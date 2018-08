Oschatz

Zu Beginn der Sommerferien begann die Erneuerung der Treppe am Haupteingang des Vordergebäudes am Thomas-Mann-Gymnasium. Die Arbeiten sollten zu Schuljahresbeginn abgeschlossen sein. Doch dem ist nicht so, derzeit ruht die Baustelle. Wie lange die Bauarbeiten voraussichtlich noch dauern und ob durch die Verzögerung keine Fluchtwege in der Bildungseinrichtung mehr vorhanden sind, erfuhr die OAZ auf Nachfrage beim Schulträger, dem Landratsamt Nordsachsen.

„Die Fertigstellung der Haupteingangstreppe verzögert sich, da die Lieferzeit der Platten etwa zwölf Wochen beträgt und erst Mitte September erfolgen kann – trotz frühzeitiger Beauftragung der Baufirma“, erklärte Peter Stracke, Pressesprecher der Landkreisbehörde. Danach werde der Treppenaufbau fertiggestellt. Die Baumaßnahme werde laut Stracke „voraussichtlich bis zum Beginn der Herbstferien“ dauern. Nach den Ferien sollte dann alles wieder normal verlaufen und der Zugang gewährleistet sein.

Der Haupteingang sei nicht der einzige Fluchtweg. Die weiteren Fluchtwege wurden im Vorfeld mit der Stadtverwaltung Oschatz, Untere Bauaufsicht besprochen und die Schule entsprechend informiert. Ferner habe die Schulleitung zu Beginn des neuen Schuljahres alle Schüler und Lehrer über die Baumaßnahmen und die damit im Zusammenhang stehenden Änderungen unterrichtet. „Die in der Ausnahmegenehmigung enthaltenen Auflagen, wie etwa die Kennzeichnung des zu nutzenden Zugangs zur Schule, wurden umgesetzt“, so Stracke.

Von Christian Kunze