Oschatz

Einen Sportabend, an dem jeder teilnehmen und etwas für die Gesundheit tun kann, gab es am Montag in der Rosenthal-Sporthalle. Der Oschatzer Turnverein hatte dazu gemeinsam mit dem Sächsischen Turnverband eingeladen und organisierte zum zweiten Mal den „Gymwelt-Sportabend“. Die Resonanz war noch größer als bei der Premiere, sodass die Organisatoren bereits eine dritte Auflage im nächsten Jahr, ebenfalls imSeptember, ankündigten. Gymwelt ist ein Projekt des Sächsischen Turnverbands mit verschiedenen Vereinen im ganzen Freistaat.

Nach einer Erwärmung mit sogenannten Mini-Sticks folgten fünf weitere Übungen. Im Teil „Easy Aerobics“ hatten es die Teilnehmerinnen mit relativ einfachen Schrittkombinationen zu tun, im „Tai Chi Flowing“-Teil ging es musikalisch in Richtung Latino mit einer Art Zumba in der Bewegung.

In der Rosenthal-Sporthalle waren abwechselnd vier Trainer und Trainerinnen aktiv. Dabei war Steffi Korn beispielsweise für den Oschatzer Turnverein als Trainerin auf der Bühne, weitere Trainer aus Grimma und Leipzig konnten ebenfalls organisiert werden. Dr. Gudrun Paul aus Leipzig beschrieb die Übungen als „Trainingskonzepte, die dem OTV als einem der führenden Gymwelt-Vereine in Sachsen vorgestellt werden“.

Mit-Organisatorin Katja Suda vom OTV erklärte den Hintergrund die Idee der Veranstaltung: „Ein kostenfreies Mitmach-Angebot für alle, die Sport mögen. Unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit kann sich jeder probieren.“

Von Dominik Ferl