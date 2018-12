Oschatz

Mit einem Knopfdruck hat Oberbürgermeister Andreas Kretschmar gestern die erste offizielle Fahrt des Aufzuges in der Härtwig-Oberschule gestartet. Damit wurde das Projekt in einer Bauzeit von neun Monaten umgesetzt. „Für uns ist die Nutzung dieses Fahrstuhles ein Quantensprung. Wir sind ab sofort eine absolut barrierefreie Schule“, freut sich Schulleiterin Kerstin Wasiak. Bei dem Fahrstuhl handelt es sich um einen Aufzug, der sich nach drei Seiten öffnen lässt und über ein Notrufsystem verfügt. Die neue Technik ist nicht für die normale Schülernutzung vorgesehen, sondern nur Schülern mit Handicap beziehungsweise Eltern und Besuchern mit Handicap vorbehalten. „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, den Aufzug noch vor dem Weihnachtskonzert in der Schule in Betrieb zunehmen. Damit können jetzt auch Großeltern von Schülern ohne Probleme das Konzert besuchen“, so OBM Kretschmar. Die Stadt Oschatz hat rund 600 000 Euro in den Fahrstuhl investiert. Die planerische Leitung hatte André Fleischer. Der größte Teil der Gelder wurde aus Fördermitteln bereitgestellt.

Von Hagen Rösner