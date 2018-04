Oschatz

In den Sommerferien, die in Sachsen in diesem Jahr vom 2. Juli bis zum 10. August gehen, wird sich die Härtwig-Oberschule wieder in eine Baustelle verwandeln. Auf dem Plan steht die Sanierung des Mittelteils der Nordfassade des gründerzeitlichen Schulgebäudes. Nach den Ausschreibungen konnte der Oschatzer Stadtrat auf seiner vergangenen Sitzung die Aufträge für die einzelnen Baulose vergeben. So wurden die Aufträge für Bauleistungen am Mittelteil, dem Ostgiebel sowie an den WC an die in Oschatz ansässige Firma Pfennig Bau vergeben. Der Umfang der Leistungen wurde mit rund 135 000 Euro angegeben.

Am Mittelteil der Nordfassade sowie am Ostgiebel müssen auch Sandsteinarbeiten erledigt werden. Dafür lagen der Stadtverwaltung Angebote von fünf Unternehmen vor. Mit rund 59 500 Euro kam die Großenhainer Firma Witschel zum Zuge. Das Unternehmen hatte schon vorher bei anderen Bauabschnitten die Sandsteinarbeiten, unter anderem an den Fenstereinfassungen, erledigt.

Außerdem wurde der Auftrag für Tischerarbeiten vergeben. Den Auftrag in Höhe von knapp 62 000 Euro bekam die an die Tischlerei Löwe in Dahlen. Die Dahlener Firma hatte als einzige ein Angebot abgegeben. Vier weitere Firmen wurden angeschrieben, hatten aber kein Angebot gemacht.

Außerdem vergaben die Stadträte den Auftrag für die Möbelausstattung des neuen Chemiekabinetts an der Härtwigschule. Die Stollberger Firma Weber und Kunz wird die erforderlichen Möbel für das Fachkabinett liefern. Der Wertumfang der Möbel liegt bei reichlich 80 000 Euro.

Von Hagen Rösner