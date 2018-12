Oschatz

Dr. Hans-Joachim Kolb ist neuer Chefarzt der Inneren Medizin der Collm-Klinik. Das entschied der Aufsichtsrat des Krankenhauses am Mittwoch. Der Arzt lebt seit 14 Jahren in Oschatz. Nach seinem Studium arbeitete er an der Universität Leipzig, wo er promovierte und seinen Facharzt für Innere Medizin und folgend seine Schwerpunktausbildung für Kardiologie abschloss.

Kolb begann seine Tätigkeit in der Collm-Klinik 1999 als Oberarzt und wurde 2011 zum leitenden Oberarzt berufen. Mit dem Ausscheiden des ehemaligen Chefarztes übernahm er kommissarisch die Leitung der internistischen Abteilung mit Palliativmedizin.

Bekannt durch Herzwoche

Spezialgebiet des Facharztes sind Kardiologie und Angiologie ( Gefäßmedizin). Einen Namen machte sich Kolb unter anderem durch die Veranstaltungen anlässlich der alljährlichen Herzwoche „Sein Fokus liegt nicht nur auf dem Herzen, sondern für ihn zählt die ganzheitliche Versorgung der Patientinnen und Patienten durch sehr gut ausgebildete Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten und Nachsorgern“, teilte die Geschäftsführerin der Oschatzer Collm-Klinik, Sabine Trudel, mit.

Das Spektrum der Inneren Medizin in der Collm-Klinik umfasst neben der Behandlung von Herzerkrankungen auch die Behandlung von Erkrankungen weiterer Organe, Behandlung des diabetischen Fußsyndroms, Tumorerkrankungen, Lungenerkrankungen sowie Palliativbetreuung.

Von Christian Kunze