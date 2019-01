Oschatz

Neue Küche, neue Fenster: Der Eigentümer des Hauses in der Hospitalstraße 26 im historischen Stadtzentrum darf im ersten Obergeschoss des Objektes anstelle von Holzfenstern Kunststofffenster einbauen. Diese Abweichung von der noch geltenden Gestaltungssatzung genehmigte der Hauptausschuss in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung einstimmig. Die vom Antragsteller favorisierten Fenster passen ins Bild, argumentiert die Verwaltung und bat den Ausschuss um eine Zustimmung, von der Satzung abweichen zu können, heißt es in der Vorlage zu diesem Beschluss.

„Das sieht komisch aus“

Unangetastet bleiben die Dachgaubenfenster sowie die Fenster im Erdgeschoss, einem leerstehenden Ladengeschäft. Katrin Hanel (Freie Wähler) wies darauf hin, dass die Erdgeschossfenster weiß sind, alle übrigen dann jedoch braun. „Das sieht schon komisch aus“, erklärte sie, stimmte aber dennoch zu. Peter Streubel ( Die Linke) erkundigte sich nach dem Preisgefälle zwischen Holz- und Kunststofffenstern. Bauamtsleiter Michael Voigt erklärte, dass sie unter anderem davon abhängig, ob sich der Bauherr Fenster bestelle, beispielsweise via Internet, oder einen Fensterbauer für die Arbeit beauftrage.

Hospitalstraße 26 in Oschatz historische Innenstadt Gestaltungssatzung Ausnahme Kunststofffenster statt Holzfenster Quelle: Christian Kunze

Die neu gefasste Version der städtischen Gestaltungssatzung für die Straßenzüge der historischen Innenstadt von Oschatz lässt in einem Entwurf zu, dass neben Holz auch andere Materialien für Fenster und Türen verwendet werden dürfen, wenn sie in einer „hochwertigen Holzoptik“ oder „Profilierung mit nicht glänzenden Oberflächen“ gefertigt sind und das die Gebäude- und Straßenansicht nicht beeinträchtigen. Die überarbeitete Satzung ist allerdings noch nicht geltend und bedarf einiger Abstimmungen.

Klarheit vor Ostern

Seit einigen Jahren schon soll das Regelwerk auf den Prüfstand, inzwischen hat sich eine Arbeitsgruppe, unter anderem bestehend aus Stadträten, zur Aufgabe gemacht, die Festsetzungen zeitgemäß zu überarbeiten. In dieser Woche tagt das Gremium erneut, war von Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) in der Sitzung zu vernehmen. Er geht davon aus, dass die angepasste Satzung im März oder im April in den Stadtrat zur Abstimmung gebracht werden kann. „Wir hoffen, dass wir noch vor Ostern Tatsachen geschaffen haben“.In den zurückliegenden Jahren hatte es immer wieder Diskussionen um einzelne Punkte der Satzung gegeben.

Von Christian Kunze