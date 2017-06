Ab Juli wird die allgemeinmedizinische Praxis am Medizinischen Versorgungszentrum in Oschatz vorübergehend schließen. Die Geschäftsleitung ist auf der Suche nach einem Nachfolger. Doch wann der gefunden ist, bleibt offen. Neue Hausärzte in Oschatz sind Mangelware. Die meisten jungen Mediziner zieht es in die Großstädte.