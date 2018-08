Oschatz

„Wer möchte helfen?“ – mit dieser Aufsehen erregenden Frage wendete sich der Oschatzer KfZ-Mechaniker und Servicetechniker Andreas Görl jetzt an die virtuelle Öffentlichkeit – und spricht damit vor allem die Nutzer der Collm-Region im Internet an. Was folgt, ist eine originelle Benefizaktion zugunsten einer Einrichtung im Stadt- und Altkreisgebiet, die es jüngst wieder einmal kalt erwischt hat – und die Großes, vor allem für den Nachwuchs leistet. In puncto sicherer Straßenverkehr sind sie die Nummer Eins – die Verkehrswacht in Oschatz.

Oschatzer gibt etwas zurück

„Aufgrund der jüngsten Vorkommnisse, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich die Einnahmen meines nächsten regulären Fotoshootings zu einhundert Prozent an die Verkehrswacht in Oschatz spenden werde“, schreibt der Hobbyfotograf auf einer Seite im sozialen Netzwerk Facebook. Unter dem Namen „Pixxelgewitter“ unterhält Andreas Görl dort eine Plattform, auf der der 40-Jährige hauptsächlich Bildaufnahmen aus der Region hochlädt, um sie mit anderen zu teilen.

„Die Verkehrswacht kümmert sich seit vielen Jahren aufopfernd um die Verkehrserziehung unserer Kinder und steht auch sonst allen Bürgern mit Rat und Tat zur Seite. Leider ist die Verkehrswacht zum zweiten Mal, innerhalb von nur sehr kurzer Zeit, Opfer von sinnloser Zerstörungswut geworden. Deshalb diese Aktion“, begründet der zweifache Vater seine Entscheidung gegenüber der Internetgemeinde.

Schnell Hilfe gefunden

Er, dessen Kinder bereits vom Engagement der Verkehrswacht profitierten, wie viele andere auch, möchte mit dieser Geste etwas zurückgeben. Am Wochenende war im Container der Ehrenamtlichen am Verkehrsübungsplatzes zum wiederholten Male eingebrochen worden. Der Stehlschaden war, im Vergleich zum vorhergehenden Einbruch, gering. Aber die Tür zu erneuern, kostet einen dreistelligen Betrag.

Andreas Görl hofft auf reges Teilen und fand am Donnerstag bereits binnen weniger Stunden jemanden, der das Angebot mit dem besonderen karitativen Hintergrund unterstützt.

Von Christian Kunze