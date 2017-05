Oschatz. Fleißige Handwerker sehen die Oschatzer Bücherwurm-Grundschüler derzeit etliche. Auf der Baustelle des Hortneubaus „Grashüpfer“ direkt nebenan wird an Fassade, Dach, Fenstern, dem Trockenbau und der Elektroinstallation gewerkelt. Seit dieser Woche sind zudem die Maler und Fliesenleger sowie die Monteure der Photovoltaikanlage vor Ort. Insgesamt wurden bisher Aufträge an 20 Bauunternehmen und sechs Fachplaner verteilt, weitere sieben Gewerke müssen in nächster Zeit noch vergeben werden. Im Dezember soll der Bau fertig sein, so dass die Kinder vom jetzigen Gebäude in den Neubau umziehen können.

Im Winter erfolgt voraussichtlich der Abbruch des alten Hortgebäudes nebenan, damit im Frühjahr die Außenanlagen gestaltet werden können, heißt es aus dem Bauamt der Stadt Oschatz.

Von Christian Kunze