Oschatzer Hortkinder wurden mit Luftballons willkommen geheißen

Mit Luftballons, die in den Himmel stiegen, wurden die neuen Hortkinder in den Hort „Grashüpfer“ in Oschatz Willkommen geheißen. Die großen Hortkinder hatten für die 50 Neulinge ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Bei Mitmach-Spielen und an anderen Stationen konnten sie sich austoben oder ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.