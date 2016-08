Oschatz. Die Mädchen und Jungen der Oschatzer Jugendwehr können sich gut vorstellen, wie der Dienst bei der Berufsfeuerwehr aussieht. Am vergangenen Wochenende gestalteten sie aktiv den Berufsfeuerwehrtag mit. Neben der Übernachtung im modernen Oschatzer Feuerwehrgebäude gehörten auch verschiedene Einsatzübungen dazu. So konnten die Oschatzer Feuerwehrkids beispielsweise an der Oschatzer Kegelanlage ihr praktisches Wissen testen. Bei der Einsatzübung musste unter anderem ein Brand bekämpft und eine Person aus der Gefahrenzone geborgen werden. Der Oschatzer Stadtjugendwehrleiter Marcel Schmidt bescheinigte seinen Schützlingen umfangreiche Kenntnisse. Vor allem hoffen die Oschatzer Feuerwehrleute, dass die Mitglieder der Jugendwehr später das aktive Team verstärken werden.

Von Hagen Rösner