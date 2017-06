Nichts ist für Schüler schlimmer als Langeweile in den Sommerferien. Das Team des Oschatzer Jugendhauses Sprungbrett in der Lichtstraße bietet in den kommenden sechs Wochen zahlreiche Angebote dagegen an. Unter anderem geht es in Mittelalter, zum Erlebnisklettern, Geocaching und Paddeln im Kanu.