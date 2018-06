Oschatz

Der Oschatzer Jugendstadtrat wird sich von seiner Facebookseite verabschieden. „Wir haben noch mal in einer internen Gruppe gemeinsam mit der Pressesprecherin der Stadt Oschatz Anja Seidel zusammengesessen und das Thema diskutiert und sind genau zu diesem Ergebnis gekommen“, zieht Jugendstadtrat Dominik Leuschner Bilanz.

Jugendliche müssen sich um Inhalte kümmern

Allerdings hat die gemeinsame Sitzung auch eine Alternative in Aussicht gestellt. Relevante Informationen des Jugendstadtrates sollen künftig über den privaten Account von Oberbürgermeister Andreas Kretschmar in das soziale Netzwerk getragen werden. „Es ist mein privates Facebook-Konto und wir kommen damit nicht in rechtliche Schwierigkeiten“, betont Kretschmar. Allerdings sendet das Stadtoberhaupt auch eine klare Botschaft an die Oschatzer Jugendlichen: „Ihr müsst jetzt aber auch Inhalte liefern, die wir veröffentlichen können.“

Die Oschatzer Stadtverwaltung will den Mitgliedern des Jugendstadtrates aber noch einen weiteren Multimedia-Kanal öffnen. „Wir haben besprochen, dass es in bestimmten Fällen auch möglich ist, ein Video des Jugendstadtrates auf dem Oschatzer YouTube-Kanal zu veröffentlichen. Dies wäre möglich, wenn wir auf spezielle Jugendveranstaltungen hinweisen oder wenn wir etwas über Fördermöglichkeiten veröffentlichen möchten“, so Dominik Leuschner. Für Oberbürgermeister Kretschmar ist die Lösung opportun. „Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als einen Informationskanal ins Leben zu rufen, auf dem aber keine Informationen zu finden sind. Aus dem Grund ist die Löschung des Facebook angemessen.“

Diakonie berichtet über ihre Arbeit

In einem weiteren Teil der Sitzung des Oschatzer Jugendstadtrates ging es um die soziale Arbeit der Diakonie Torgau-Oschatz. Im Fokus stand das Beratungsangebot für Jugendliche. Die beiden Diakonie-Mitarbeiterinnen Sabine Eulenberger und Silke Rudolf führten die Mitglieder des Jugendstadtrates nicht nur durch die Räumlichkeiten, sondern standen auch Rede und Antwort.

Das jugendrelevante Angebot der Diakonie in Oschatz erstreckt sich auf die Bereiche Suchtberatung- und Suchtbehandlung, Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung sowie die pädagogische Familienhilfe. Auf Nachfrage von Oberbürgermeister Andreas Kretschmar bestätigten die beiden Mitarbeiterinnen, dass es in Oschatz einen erheblichen Bedarf im Bereich der Suchtberatung- und Suchtbehandlung gibt. Das Altersspektrum beginne bereits ab der Klassenstufe fünf. Bei der Konsumierung von illegalen Substanzen liegen in Oschatz und im Umland vor allem Crystal und Crystal Liquid an erster Stelle. Die Beratung der Betroffenen erfolge immer Verschwiegenheit.

Verschwiegenheit war auch das Stichwort für den nicht öffentlichen Teil der Jugendstadtratsitzung. Dabei einigten sich die Mitglieder auf die Vereine des Jahre 2018, die bei einer Festveranstaltung im September geehrt werden.

Von Hagen Rösner