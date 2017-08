Oschatzer Junge nach Sturz mit Nasenbeinbruch im Krankenhaus

Oschatz. Einen echten Schutzengel muss ein Oschatzer Junge beim Klettern im ehemaligen Steinbruch „Anglerparadies“ dabeigehabt haben. Der 13-jährige Junge stürzte ab, verletzte sich schwer, aber offenbar nicht lebensbedrohlich. „Uns erreichte am Donnerstagnachmittag die Information, dass ein Junge beim ,Anglerparadies’ in Oschatz ins Wasser gefallen sein soll“, informierte Polizeipressesprecher Uwe Voigt. Als die Gesetzeshüter am gefluteten Steinbruch eintrafen, stand bereits ein Rettungswagen bereit, doch von dem Jungen war noch nichts zu sehen. Dieser hockte am nordwestlichen Steilhang des Steinbruchs nicht sichtbar hinter Büschen versteckt an einem Baumvorsprung in einem Meter Höhe über dem Wasserspiegel. Mit einem Schlauchboot wurde er dann gerettet.

Der Junge musste mit einem Nasenbeinbruch in einem Leipziger Klinikum stationär aufgenommen werden. Er erinnerte sich auch nicht mehr an das Geschehen. Um den Hergang des Unfalls aufzuklären, wurde zwischenzeitlich der Freund (13), der am Teich auf Rettung des Kumpels gewartet hatte, befragt. Er erzählte, dass der 13-Jährige am Hang abgerutscht und dabei kopfüber in das Gewässer gestürzt war. „Ein Angler auf der gegenüberliegenden Seite des Teiches hatte die Notsituation entdeckt und die Polizei gerufen“, schilderte der Polizeipressesprecher weiter.

Der Steinbruchteich am Anglerparadies wird als Fischgewässer genutzt. Allerdings befindet sich in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Steinbruchs auch eine Kleingartenanlage. Größere Unfälle an den Steilwänden des alten Steinbruchs hatte es in der jüngeren Vergangenheit noch nicht gegeben.

Von Hagen Rösner