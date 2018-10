Oschatz

Rechtsanwalt Albert Pfeilsticker (66) beendet seine Tätigkeit als Stadtrat – unter anderem aus gesundheitlichen Gründen. Auf Nachfrage erklärte er, dass zudem ein gesteigertes Arbeitspensum in seiner Kanzlei zu verzeichnen sei. Außerdem habe der Oschatzer CDU-Stadtverband ihn für kommendes Jahr nicht mehr als Stadtratskandidat nominieren wollen – lediglich als Kreisrat. „Eine Kreistagskandidatur ohne parallele Tätigkeit in einem kommunalen Gremium erachte ich aber nicht für sinnvoll“, so Pfeilsticker. CDU-Stadtverbandschef Hans-Günter Sirrenberg widerspricht Pfeilsticker. Der Jurist habe lediglich erklärt, für den Kreistag zu kandidieren. Eine Nachnominierung für den Stadtrat sei möglich, so Sirrenberg.

Kritik an Ortsverband

Im Jahr 2015 verließ Pfeilsticker die CDU-Stadtratsfraktion. Ausschlaggebend war, dass Verbandsmitglied Jürgen Mühlberg bei einer AfD-Kundgebung das Wort ergriff und sich der Verband nicht davon distanziert oder anderweitig reagiert habe. Kritik übte Pfeilsticker im Frühsommer 2018 am mehrheitlichen Votum der Oschatzer CDU dafür, dass NPD-Stadtrat Uwe Bautze als Schöffe vorgeschlagen wurde.

Von uz