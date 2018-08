Oschatz/Neucasabra

Großer Auftritt für die Minis im kleinsten Ortsteil der Gemeinde Naundorf: Am Sonnabendnachmittag hieß es für die Nachwuchstänzerinnen des Oschatzer Carneval Clubs (OCC) raus aus dem Trainingsraum und hoch auf die Bühne. Der Auftritt mitten im Sommer und damit außerhalb der Saison ist eine willkommene Abwechslung für die Jüngsten und ihre Trainerin. Franziska Schubert vom OCC freut sich, dass sie bei Gelegenheiten wie dieser ihren Schützlingen die Chance geben kann, zu zeigen was sie gelernt haben – auch wenn gerade kein närrisches Treiben herrscht.

Nachwuchs gewinnen

Auftritte wie dieser, zumal nicht nur in Oschatz, sondern im Umland, sind die Ausnahme und sollten öfter geschehen. „So bringen wir uns ins Gespräch und können vielleicht Nachwuchs, Mitglieder und Unterstützer gewinnen. Und der kleine Obolus für die Vereinskasse, den jeder bereit ist zu geben, der uns engagiert, hilft auch, um neue Kostüme für die Kinder anzuschaffen. Denn die aktuellen sind ja in ein paar Monaten zu klein“, sagt Franziska Schubert. Ähnliche Darbietungen zum Einstimmen auf die Faschingszeit wird der Verein am zweiten Septemberwochenende liefern. Dann sind Darbietungen im Abendprogramm der Oschatzer Modenacht und beim Bahnhofsfest in Mügeln geplant.

Nicht nur rumsitzen

Engagiert hatte die kleinen Tanzmäuse Marco Franz aus Neucasabra zum diesjährigen Dorffest. „Wir wollten nicht nur rumsitzen, sondern uns auch ein kleines kulturelles Programm bieten lassen. Ich habe mich umgehört und kam mit Lars Zimmermann vom Vorstand des OCC ins Gespräch. Er schlug mir vor, die Tänzerinnen zu engagieren. Und es hat wirklich alles wunderbar geklappt“, so Franz.

Wer seine Kinder beim OCC mittanzen lassen möchte, wendet sich an Trainerin Franziska Schubert, Telefon: 0177 7978030

Von Christian Kunze