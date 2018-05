Oschatz

Seit 2009 schlüpft Anita Hoffmann-Jachmann als Mitarbeiterin der Oschatz-Information für Stadtrundgänge in die Rolle der Oschatzer Kaufmannsfrau Johanna Sophia Lochmann (geb.1776). Die von ihr gebotene Entdeckertour ist ein lockerer Spaziergang durch die Stadt und wartet mit Fakten und Anekdoten auf.

Am Montag übernahm eine neue Frau diese Aufgabe: Janett Rohnstock vom Eigenbetrieb Oschatzer Kultureinrichtungen trägt künftig das markante orangefarbene Kleid der Kaufmannsfrau.Das Kostüm hat sie von ihrer Vorgängerin übernommen, ebenso die wesentlichen Stationen der Entdeckertour.

Viele Bekannte zur Feuertaufe

Unterwegs gibt es dann dennoch für jene, die schon mal mit der Lochmann durchs Zentrum gelaufen sind, die eine oder andere Überraschung und Variationen des Bekannten. So stimmt die junge Frau bei ihrer ersten Führung am Geburtshaus des bekannten Oschatzers Carl Gottlieb Hering dessen Kaffee-Kanon an und verteilt Texte und Noten seiner übrigen Kompositionen an die Teilnehmer.

Für ihre Feuertaufe hatten sich neben Kollegen auch Freunde und Familienmitglieder sowie etliche Fotografen angekündigt. Da ist das Lampenfieber natürlich noch etwas größer als bei Fremden. Janett Rohnstock leistete sich jedoch keinen Patzer, sorgte an jeder Station dafür, dass sich Fakten und lockere Sprüche die Waage hielten – und bezog das Publikum mit ein.

Vorgängerin war große Hilfe

Höhepunkt der Führung war eine Häppchenverkostung im Schwan. „Hier wird später auch die Gelegenheit sein, mit den Gästen der Entdeckertour ins Gespräch zu kommen“, so Rohnstock. Das Rüstzeug für ihre neue Aufgabe holte sie sich bei ihrer Vorgängerin. „Anita war bei der Vorbereitung wirklich die beste Hilfe, die ich haben konnte“, resümiert Rohnstock.

Von Christian Kunze