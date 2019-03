Oschatz

Nun fällt der Stress von den Erziehern und vor allem von der Kita-Leiterin Katrin Schulze ab, jetzt ist es offiziell. Die kirchliche Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ in Oschatz verteidigte erfolgreich das Zertifikat „Gesunde KiTa“. Am Mittwoch stellte sich die Kita einer Überprüfung, um die Auszeichnung als „Gesunde KiTa“ weiterhin tragen zu können. Bereits 2011 und 2014 konnte sich die Kita mit der Auszeichnung schmücken. Diese wird von der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung vergeben. „Das Gesundheits-Audit ist ein Verfahren zur Qualitätssicherung und -entwicklung in Kindertageseinrichtungen“, erklärt Claudia Pfau, Projektkoordinatorin schulische Gesundheitsförderung.

Eine von fünf Kitas

Aktuell befinden sich von den bundesweit 257 „Gesunden KiTas“ 62 in Sachsen, davon bisher fünf im Landkreis Nordsachsen – darunter auch die Kita „Unter dem Regenbogen“. „Das Gesundheits-Audit gibt Kindertageseinrichtungen, die sich seit längerem mit der Gesundheitsförderung beschäftigen, einen Anhaltspunkt für den erreichten Entwicklungsstand. Mit der Zertifizierung kann eine Anerkennung der bisherigen Aktivitäten zur Gesundheitsförderung in der Einrichtung erfolgen und es wird zu einer Überprüfung und Aufdeckung von Verbesserungspotenzialen angeregt.“

Qualitätskriterien

So kamen am Mittwoch ausgebildete Auditoren und Kita-Praktiker zur Kita „Unter dem Regenbogen“, um zu beurteilen, ob die Qualitätskriterien des Gesundheits-Audits weiterhin erfüllt werden. Vorausgegangen ist eine interne Bewertung der Einrichtung. „Hierbei werden sieben Kategorien geprüft. So wie Gesundheitsverhältnisse, die Kita-Kultur, die Kinderentwicklung, die Gesundheitskompetenzen der Kinder sowie auch des Kita-Personals, die Sicherheit und natürlich das Qualitätsmanagement“, so Claudia Pfau und die Kitaleiterin Katrin Schulze ergänzt: „Das Zertifikat liegt uns sehr am Herzen. Wir haben festgestellt, dass wir viel für die Gesundheitsförderung tun und haben uns dazu entschlossen, uns für das Zertifikat zu bewerben.“ Hierbei zeigten sie den ganz normalen Kitabetrieb.

Das Zertifikat ist für drei Jahre gültig und kann dann erneut erworben werden.

Von Kristin Engel