Oschatzer Kleinbahn: Im März die meisten Zusammenstöße mit Kraftfahrern

Oschatz. Es ist schon wieder passiert: Der Zusammenstoß eines Kleinlastwagens mit der Diesellok der Döllnitzbahn am Montagvormittag am Bahnübergang Theodor-Körner-Straße/Schlachthofstraße ist nicht der erste dieser Art entlang der Gleise der Schmalspurbahn zwischen Oschatz und Mügeln. Bisher waren meist Autos und Transporter und deren Fahrer an solchen Kollisionen beteiligt.

Häufung im Frühjahr

Eine Seltenheit bildet allerdings die Jahreszeit in der Reihe der bisherigen Ereignisse. Sortiert man diese nach dem Datum, passieren statistisch gesehen entlang der Trasse der Döllnitzbahn im Herbst nur sehr wenige Unfälle, bei denen der Straßen- und der Schienenverkehr miteinander in Konflikt geraten. Ausnahmen waren – abgesehen vom jüngsten Vorfall am Montag – die Ereignisse am 28. November 2000 bei Leuben, am 1. Oktober 2001 in der Bahnhofstraße oder am 16. Oktober 2014 zwischen Oschatz und Mügeln, in der Ortslage Naundorf. Auffällig ist eine Häufung im Frühjahr, und hier ganz besonders oft in der letzten Märzdekade: So ereigneten sich Unfälle am 21. März 2015 in Thalheim, am 26. März 2011 in Mügeln, am 27. März 2012 in der Oschatzer Bahnhofstraße, am 27. März 2014 in der Lichtstraße und am 29. März 2012 in der Breiten Straße.

Eine gesonderte Auflistung der Unfälle mit dem „Wilden Robert“ gibt es bei der Polizei in Oschatz nicht. Laut Revierleiter Jan Müller fließen Vorfälle dieser Art lediglich in die regulär geführte Unfallstatistik mit ein. Es kann demnach kein „Schwerpunkt“ für diese Schmalspurbahn-Unfälle ausgemacht oder beurteilt werden, wie oft so etwas im Vergleich zu Unfällen anderer Art geschieht.

Mangelnde Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer

Eine höhere Wahrscheinlichkeit als anderswo ergibt sich allerdings durch die örtlichen Gegebenheiten in Oschatz. Denn wo sonst noch fährt ein solcher Zug mitten durch die Stadt und kreuzt Gemeinde-, Kreis-, Staats- und sogar eine Bundesstraße? Womöglich kann als Ursache auch mangelnde Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer angeführt werden. Die Kraftfahrer sind abgelenkt, beschäftigt, übersehen den herannahenden Zug oder überhören die akustischen Warnsignale – weil beispielsweise ihr Autoradio oder andere Musik laut läuft oder sie während der Fahrt telefonieren. Der Fahrer am Montag hatte Schrott geladen und war laut Polizeiangaben zum wenige Meter entfernten Abladeplatz unterwegs.

Andere schätzen an unbeschrankten Bahnübergängen den Abstand zwischen sich und dem sich nähernden Zug falsch ein, weil sie es eilig haben.

Mit Einschränkungen im Schülerverkehr durch den jüngsten Unfall ist nicht zu rechnen. Es steht eine weitere Lok zur Verfügung, welche die am Montag beschädigte ersetzen kann, teilte Lutz Haschke, Prokurist der Döllnitzbahn GmbH, auf Nachfrage der OAZ mit.

Von Christian Kunze und Axel Kaminski