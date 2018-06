Oschatz

Die Gartensparte an der Waagenfabrik lädt immer im Juni zum Gartenfest sein. An der Tradition hat der Vorstand unter der Leitung von Horst Zieger auch in diesem Jahr festgehalten. Aber das Fest fällt kleiner als bisher üblich aus. Gründe dafür gibt es gleich mehrere. „Unsere Sparte wurde 1919 gegründet. Wir feiern im nächsten Jahr unser 100-jähriges Bestehen. Darauf wollen wir unsere Kräfte konzentrieren“, so Horst Zieger.

Mittel sind begrenzt

Denn die Kräfte unter den Mitgliedern seien wie auch die finanziellen Mittel der Gemeinschaft begrenzt. Zudem, so Zieger, hat die Gaststätte an der Gartenanlage seit dem letzten Jahr geschlossen. „Das wirkt sich auf unser Fest aus, denn wir hatten eine gute Nachbarschaft mit Arbeitsteilung. Die Gaststätte sorgte für Speisen und Getränke. Wir organisierten den Kuchenbasar, das Kinderfest und die Kultur“, blickt der Vorsitzende zurück. „Wir haben versucht, dennoch ein gutes Fest zu organisieren, fanden aber leider keinen Caterer, der die Versorgung übernimmt. Da hat der Vorstand entschieden, nur im kleinen Rahmen zu feiern“, so Zieger. Das wichtigste sei ja schließlich, dass man sich mal trifft, nicht nur mit den Gartennachbarn unterhält und auch, mal die Gartenarbeit in geselliger Runde vergessen kann. Eine Tradition, die in diesem Jahr nicht ausfiel, ist der große Kuchenbasar, für den die Mitglieder Kuchen spendieren. Selbst gebackenen natürlich. Zu den fleißigen Standbetreuern gehörten die Ute Zieger und Ina Schlicke. Froh sei der Vorstand, dass die ehemalige Inhaberfamilie der Gaststätte, das kleine Fest mit Zubehör und Freisitz unterstützen.

100-jähriges Bestehen wird 2019 gefeiert

Aber im nächsten Jahr, da ist sich Zieger sicher, soll es wieder ein größeres Fest geben. Dann soll das 100-jährige Bestehen der Anlage begangen und gefeiert werden. Einst als Anlage für Mitarbeiter der Oschatzer Waagenfabrik und deren Familien als Erholungs- und Selbstversorgungsanlage gegründet, erfreut sich die Anlage auch heute noch immer großer Beliebtheit. Von den 108 Kleingärten sind derzeit 96 belegt, 12 werden als Tafelgärten genutzt. „Wir freuen uns, dass es immer wieder junge Familien gibt, die zu uns kommen und sich für einen Kleingarten entscheiden“, so Horst Zieger.

Das Jubiläum im nächsten Jahr haben die Sparten-Mitglieder schon sehr lange im Blick. Die Anlage mit kleinem Spielplatz wird schon in Richtung 100-Jähriges gepflegt und weiter herausgeputzt. Auch allerhand für den Naturschutz wird getan. In den vergangenen Wochen wurden 15 Insektenhotels gebaut und aufgestellt.

Von Bärbel Schumann