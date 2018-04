„Man weiß, was man isst“ - Oschatzer Kleingärtner möchte seine Scholle nicht missen

Gerhard Oehmichen feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Jedoch nicht seinen eigenen – sein 80. steht erst im kommenden Jahr an –, sondern den seiner Gartenkarriere: Stolze 50 Jahre ist der Oschatzer zusammen mit seiner Ehefrau bereis als Kleingärtner aktiv – und eine Ende dieser Laufbahn noch lange nicht in Sicht.

Arbeit im Grünen

1968 hatte es begonnen. Damals war Oehmichen mit seiner Tochter an den Eulensteg gefahren, um eine frei gewordene Fläche als Grundstück für Schrebergärten zu erschließen – die Gartensparte „Am Eulensteg“ war geboren. In diesem halben Jahrhundert hat sich vieles verändert – nicht aber Oehmichens Leidenschaft für die Arbeit im Grünen.

Ein alter Grundsatz unter Gärtner: Vor Ostern wird noch nicht in der Sparte gearbeitet. Für Oehmichen begann die Saison deshalb erst vor zwei Wochen. Während aus der Laube das Radio tönt, kümmert sich der Oschatzer um die Aussaat für den Sommer: Kartoffeln stecken, Tomatenpflanzen einbuddeln, neue Heidelbeerbüsche pflanzen – Oehmichen mag es vergleichsweise unspektakulär. Keine großen Experimente, stattdessen das, was einen sicheren und ausgiebigen Ertrag verspricht. „Einige meiner Heidelbeersträucher stehen hier schon seit 40 Jahren“, erzählt er stolz. Nur die gelben Himbeeren, die sind neu.

Hokkaido-Kürbisse auf dem Kompost

Im kleinen Gewächshaus reifen derweil die Salatköpfe heran, auf seinen insgesamt drei Komposthaufen sät Oehmichen später im Jahr Hokkaido-Kürbisse und Zucchinis aus. Diverse Beerensorten und die Ernte von seinen Apfel-, Pfirsich- und Sauerkirschbäumen werden dann über den Winter eingefrostet.

Garten bedeutet natürlich nicht nur Arbeit, sondern auch Erholung. Von der Hollywoodschaukel aus hat Oehmichen einen perfekten Blick auf den kleinen Teich, in dem einige Goldfische schwimmen – ein Netz schützt die Wassertiere vor freilaufenden Katzen und Waschbären. Und wenn es nach getaner Arbeit nach Hause geht, kann er sich Staub und Erde unter einer einfachen, selbstgebauten Dusche abwaschen: Auf ein Holzgerüst hat Oehmichen einen Wasserbehälter montiert, an dem ein Duschschlauch herunterbaumelt.

Tipps für andere Kleingärtner

„Man weiß, was man isst“, fasst er seine Leidenschaft zusammen. Und natürlich reizt auch das entspannte Miteinandern zwischen Gartennachbarn, denen Ohemichen bei Fragen und Problemen mit Rat und Tat zur Seite steht. Erst am vergangenen Wochenende informierte er als Gartenfachberater andere Kleingärtner in Oschatz zum Thema Kompost. Die einfachsten Tipps: Immer für Luftdurchzug sorgen und am besten drei Haufen anlegen, denn am brauchbarsten ist der selbst produzierte Humus, wenn er zwei volle Jahre reifen konnte. Erfahrung ist nun mal da, um weitergegeben zu werden.

Von Christian Neffe