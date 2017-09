Oschatzer Kleinkunstbühne mit Krimi-Lesung eröffnet

Oschatz. Vorhang auf für Kleinkunst: In der Alten Schaltwarte des soziokulturellen Zentrums E-Werk gibt es dafür jetzt eine Bühne. Die Vereinsmitglieder haben den kleineren der beiden Veranstaltungssäle im vergangenen halben Jahr in Eigenleistung umgebaut. Hier gibt es jetzt eine Bar, erlesene Getränke, eine gemütliche Atmosphäre und regelmäßig kulturelle Veranstaltungen.

Bestseller-Autorin Cathrin Moeller liest aus „Mordsacker“

Den Auftakt machte am Sonnabend Bestseller-Autorin Cathrin Moeller aus Delitzsch. Ihr dritter Roman „Mordsacker“ stand im Mittelpunkt eines Abends rund um Literatur. Denn die studierte Theaterpädagogin las nicht nur aus dem Buch vor, sondern verriet im Anschluss im Gespräch mit dem Publikum auch Kniffe ihres Handwerks. So erfuhren die rund 20 Besucher, dass die Autorin schwarzhumoriger Kriminalromane immer zuerst den Täter charakterisiert, ehe sie sich dem Opfer und schließlich der Mordtat widmet. Der Ermittler kommt – wie bei realen Kriminalfällen - erst danach ins Spiel.

Die Leichen fallen den Akteuren bei Moeller mitunter buchstäblich vor die Füße, während sie etwas ganz anderes vorhatten. Aus der Laune heraus, die Stücke für Theaterprojekte mit Schülern selbst zu schreiben, entstand schließlich die Romanidee. So einfach kam Cathrin Moeller zur Belletristik. Momentan ist ihr viertes Buch in Arbeit. Hilfe bei der Recherche leistet, wie bereits zuvor, ihr Ehemann. Denn der ist Kriminalkommissar und kennt die Details. Weitere Informations- und Inspirationsquellen sind die Provinz, in der Moeller lebt, der Alltag oder eben besonders markante Situationen. All ihren ausschließlich weiblichen Hauptfiguren ist gemein, dass sie am Anfang der Handlung einen folgenschweren Fehler begehen und diesen wieder ausbügeln müssen. Dass dabei nicht nur sympathische Typen entstehen, stört sie nicht. „Eine Figur, die allen gefällt, ist langweilig“, kontert Moeller entsprechende Kritik.

Ratten fressen am liebsten genetisch verändertes Obst

Das Besondere am Schreiben neben den Figuren sei die zwingend notwendige Recherche und der damit verbundene erweiterte Horizont. So hat die Delitzscherin unter anderem erfahren, dass Ratten am liebsten genetisch verändertes Obst fressen und Schweine in einer eigenen Sprache untereinander kommunizieren. Die Möglichkeit, das zu erweitern, besteht, denn „Mordsacker“ ist nur der Auftakt zu einer ganzen Serie von Büchern. Wer die Lesung verpasst hat, bekommt vielleicht die Chance, wenn Cathrin Moeller noch einmal in Oschatz liest – aus ihrem vierten Roman.

Von Christian Kunze