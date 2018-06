Oschatz

Märchenhafter Einstieg in die Theaterwelt: Ihr Bühnendebüt gab Jacqueline Ziegeler-Jentzsch als Pfefferkuchen im Zaun des Hexenhauses in einer„Hänsel und Gretel“-Inszenierung. Das prägte sie, noch heute haucht die Theaterpädagogin unbelebten Dingen Leben ein. So waren Schüler der Evangelischen Werkschule Naundorf unlängst als Bäume zu erleben – in der Kulisse rund um das Schloss des verzauberten Prinzen in „Die Schöne und das Biest“.

Bühnenmensch von Kindesbeinen an

Seit kurzem nun gehört die zierliche Döbelnerin zum Team des Jugend-, Kultur- und Umweltzentrums E-Werk Oschatz in der Lichtstraße. Die im September vergangenen Jahres eröffnete Kleinkunstbühne wird sich unter ihrer Regie in den kommenden Monaten regelmäßig in ein Theater verwandeln. Dann gehören zum Repertoire des soziokulturellen Zentrums eine Hand voll Angebote rund um das szenische Spiel – für jede Altersgruppe wird etwas dabei sein.

Möglichst viele Akteure gemeinsam einbeziehen und mit ihnen zusammen etwas schaffen – so versteht die Theaterpädagogin ihre Aufgabe und ihr Wirken. Bis zu ihrem 22. Lebensjahr stand sie selbst auf der Bühne, ehe sie die Seiten wechselte, um künftig andere für ihre Auftritte anzuleiten. Die Döbelnerin ist Bühnenmensch durch und durch und gibt als solche „immer 200 Prozent“, wie sie selbst sagt, stets zugunsten derer, die auf der Bühne stehen.

Seit 2007 freischaffend tätig

Dass diese Leidenschaft für die „Bretter, die die Welt bedeuten“, ansteckend ist, kann ihr ältester Sohn bestätigen. „Der hat in meinem Bauch schon das ein oder andere Mal noch auf der Bühne mitgetanzt, ehe ich in den Mutterschutz ging“, berichtet sie. Seit dem Jahr 2007 ist Ziegeler-Jentzsch als selbstständige Theaterpädagogin tätig, koordinierte unter anderem Projekte in Auterwitz, Döbeln und der Freien Evangelischen Werkschule Naundorf.

Schon bei den Allerkleinsten die Lust am Schauspiel zu wecken, sie ausprobieren und entdecken lassen, was in ihnen steckt, dafür wird es im E-Werk unter ihrer Anleitung künftig einen Workshop geben. Ebenso für ältere Kinder, ferner einen für Jugendliche und junge Erwachsene, die auf eine Aufführung vor Publikum hinarbeiten.

Angebote für alle Generationen

Weitere Angebote richten sich an Männer und Frauen jeden Alters, die sich im Improvisationstheater ausprobieren wollen sowie an Menschen mit und ohne Fluchterfahrung, die gemeinsam ihre Erfahrungen austauschen und daraus Stoff für die Bühne entwickeln werden. Gefördert wird dieses Vorhaben mit Unterstützung des Freistaats Sachsen im Rahmen des Landesprogrammes für integrative Maßnahmen.

Los geht es nach den Sommerferien, Interessenten sollten sich aber bereits jetzt schon anmelden (siehe Kasten). Einen Vorgeschmack erhalten Kinder und Jugendliche im Rahmen des Sommerferienprogramms des E-Werks bereits Anfang Juli. Dann lädt Jacqueline Ziegeler-Jentzsch zum Schnuppern in eine Theater- und Bühnenwerkstatt ein.

Theaterwerkstatt in den Sommerferien

Sommer-Theater-Werkstatt: 2. bis 6. Juli, täglich 9.30 Uhr bis 16 Uhr, Zielgruppe: 6 bis 14 Jahre, maximal 25 Teilnehmer, Anmeldung und weitere Informationen unter 0174 712 40 27. Vorkenntnisse nicht erforderlich, Kosten: 25 Euro für Speisen und Getränke, eine Abrechnung über „Bildung und Teilhabe“ ist möglich.

Von Christian Kunze