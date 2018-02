Tipp aus Achen: Im Ausland nach Pflegekräften suchen

Oschatz. Zum fünften Mal hatte das Collm-Klinikum Oschatz zum Pflegefachtag eingeladen. Vor allem Fachkräfte aus Kliniken und Pflegeeinrichtungen der Region gehörten zu den Teilnehmern der eintägigen Veranstaltung in der Oschatzer Stadthalle.

Interessanter Themenmix

Interessant gemixt war das Themenspektrum diesmal. Es reichte von Suchtthemen über einen Ausblick auf die Pflege im 21. Jahrhundert bis hin zur Integration ausländischer Pflegekräfte. Unter dem Blickwinkel, dass es für Unternehmen immer schwieriger werde, auf diesem Gebiet junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern und auch bereits ausgebildete Fachkräfte in der eigenen Region zu gewinnen, ein spannendes Thema. Die Organisatoren konnten dafür die Pflegedirektorin des Uniklinikums Aachen, Susann Krasemann, gewinnen. Für viele der Teilnehmer an der Veranstaltung war sie keine Unbekannte. Ihre berufliche Laufbahn begann Susann Krasemann im Fachkrankenhaus Hubertusburg Wermsdorf als Krankenschwester, wo sie 1995 eine Abteilungspflegedienstleitung übernahm. Zwischen 1998 und 2001 übte sie diese Funktion an der Collm-Klinik in Oschatz aus. Im Jahr 2005 absolvierte sie berufsbegleitend ein Pflegemanagement-Studium, war später am Hallischen Uniklinikum Pflegedirektorin. In Aachen setzte sie ab 2015 ihre Karriere fort. Die Fachfrau machte eine konkrete Rechnung auf, was es bedeutet, wenn Betten nicht belegt werden können, weil es an Pflegekräften mangelt. Können vier Intensivstationsbetten ein Jahr lang nicht belegt werden, weil die pflegenden Fachkräfte nicht vorhanden sind, ergibt das einen Verlust von zwei Millionen Euro. Das kann sich keiner leisten.

Umschauen im Ausland

In Aachen zeigte die Fachkräftesuche Grenzen auf. Deshalb entschloss sich das Klinikum, im Ausland Fachleute zu suchen. Spanien war da die erste Adresse, nicht nur, weil dort Krankenschwestern und Krankenpfleger im Hochschulstudiengang ausgebildet werden. Susann Krasemann zeigte anschaulich auf, auf welche Probleme man dabei stieß. Inzwischen hat die Fachfrau mit ihren Kollegen ein Modell zur Vorbereitung, Integration und den Einsatz entwickelt, dass auch auf andere Nationalitäten und Einrichtungen anwendbar ist. Auch wenn im Osten das Thema noch nicht so aktuell wie im westlichen Teil Deutschlands wäre, so muss man aber auf die Zeit vorbereitet sein, wenn es auch hier aktuell wird. Die Uniklinik Aachen ist derzeit dabei, auch in Vietnam und Rumänien nach Pflegekräften zu suchen. Ein interessantes Thema, vor allem dann, wenn es darum geht, wie die Einrichtungen ihre Versorgungsaufträge in pflegerischer Hinsicht in Zukunft erfüllen wollen.

Von Bärbel Schumann