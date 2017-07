Oschatzer Komparsen für Imagefilm gesucht

Oschatz. Frischer Wind für die Internetseite der Stadt: Oschatz möchte sich künftig zeitgemäß im Netz präsentieren. Gerade wird der Webauftritt der Verwaltung überarbeitet – und soll im September mit neuem Gesicht online gehen. Erstmals setzt Oberbürgermeister Andreas Kretschmar dabei auf bewegte Bilder – Imagefilme sollen Schwung bringen. Professionelle Unterstützung leistet die „Sons of Motion Pictures“-Produktionsfirma Leipzig. Sie setzt das Stadtgeschehen aus jugendlicher Sicht in Szene und zeigt, was Oschatz ausmacht. Dafür suchen die Macher Kleindarsteller.

Gedreht wird vom 7. bis 9. August

Konkret gebraucht werden ein Handwerker, ein Geschäftsmann, eine Gruppe Jugendlicher, ein Kleinkind, ein Baby, Sportler und ein Künstler. Weiterhin werden ein älterer Herr, eine Familie mit Kind und eine Frau bis 35 Jahre gesucht (alle drei gern mit Hund), sowie drei bis fünf jugendliche Skater sind gefragt. Gedreht wird vom 7. bis 9. August, unter anderem am Neu- und Altmarkt, dem O-Schatz-Park sowie dem Skater-Pool. Der Zeitaufwand beträgt zwischen 30 Minuten und zwei Stunden. Die Anmeldung ist unter theresa@sons-of.de möglich und sollte eine Foto und eine kurze Beschreibung zur Person beinhalten.

Junge Einwohner erstellen Video

Mit bedeutend weniger Aufwand umgesetzt werden kann die vom Jugendstadtrat beschlossene Video-Initiative. Hier sind junge Einwohner gefragt, selbst zur Kamera zu greifen und in einem maximal 15 Sekunden dauernden Clip das zu zeigen, was aus ihrer Sicht markant an Oschatz ist. Aus den Einsendungen schneidet die Stadt selbst einen Film zusammen. Alle Schnipsel, die darin berücksichtigt werden, erhalten eine Prämie – 50 Euro als Aufbesserung des Taschengeldes gibt es von der Stadt für den gelungenen Beitrag. Den Mini-Film können die Urheber selbst hochladen. Voraussetzung ist unter anderem, dass Rechte anderer nicht verletzt werden.

Von Christian Kunze