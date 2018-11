Oschatz

Auf einer ausrangierten Holztür sind die Angebote des Tages aufgeschrieben, im Hof erklingen Gitarren- und Akkordeontöne, eine Feuerschale sorgt für Wärme – das soziokulturelle Zentrum in der Lichtstraße stimmt die Oschatzer auf die Adventszeit ein.

Selbst gemachte Weihnachtsgeschenke stehen hoch im Kurs. Solche Erzeugnisse kaufen oder eigenhändig herstellen konnten Besucher des zweiten Winterkreativmarktes im E-Werk am Sonnabendnachmittag. Nachdem die Premiere im vergangenen Jahr schon gut besucht war, zeigten sich die Organisatoren am Abend überwältigt von der Resonanz. Rund 600 Menschen kamen – und damit doppelt so viel wie im Jahr 2017.

Viele neue Aussteller

Neu sind in diesem Jahr etliche Aussteller. Gottfried Kluge mit seinen selbst geschnitzten Holzfiguren beispielsweise. Der Rentner will mit dem Verkauf seiner Spruchschilder, Hasen und Eulen nicht reich werden, aber er weiß sich beschäftigt. Der Calbitzer nutzt Kiefernholz und eine Kettensäge und führte Interessierten seine Vorgehensweise vor.

Selbst Hand anlegen konnten die Besucher auch beim Gesteckebasteln mit Brigitte Thiele und in der Töpferwerkstatt Inge Steigers. Sie und ihr Mann Frank sind federführend bei der Organisation des Marktes, haben im Vorfeld Künstler und andere Gewerkevertreter angesprochen, um die Neuauflage noch vielfältiger zu gestalten. Auf Einladung Inge Stiegers war auch Sybill Müller das erste Mal dabei. Als sie vor geraumer Zeit damit konfrontiert war, ihren gelernten Beruf nicht mehr ausüben zu können, machte sie aus der Not eine Tugend – und das Hobby zum Beruf. Kreatives Gestalten kleiner praktischer Dinge aus dem, was andere wegwerfen würden – dafür hat sie ein Herz und ein Händchen. Knöpfe, Ringe, Ohrringe, Bilderrahmen, Schmuckkästchen aus Streichholzschachteln, Kissen und viele andere Dinge mehr fanden sich in ihrem Repertoire vereinigt. Fotografien und Postkarten aus den ersten Jahrzehnten den 20. Jahrhunderts bannt sie auf Kühlschrankmagneten, alles das ist besonders liebevoll gestaltet.

Dinge anfertigen oder einkaufen

An diesem Nachmittag im E-Werk hatte jeder selbst die Wahl, Dinge anzufertigen oder einzukaufen und mit nach Hause zu nehmen. Bei beiden Tätigkeiten kamen die Anwesenden miteinander ins Gespräch, verabredeten sich in der Alten Schaltwarte auf einen Kaffee oder Glühwein und wurden somit – bewusst oder unbewusst – zum Zuschauer zweier Premieren auf der Kleinkunstbühne. Theaterpädagogin Jacqueline Ziegeler-Jentzsch bietet seit einem Vierteljahr eine Hand voll Workshops für Spielbegeisterte jeden Alters an. Das Kindertheaterprojekt „Sausewind“, geeignet für Jungen und Mädchen zwischen 3 und 6 Jahren, darf sich wohl als das jüngste Ensemble Sachsens bezeichnen. Sechs der neun Kinder boten als Einstimmung auf das Fest „Die Weihnachtsgans Auguste“ dar – mit Kostüm, Requisite und ihrer Kursleiterin als Erzählerin. Ohne festen Text kamen auch die Jugendlichen des Theaterclubs „Stoffwechsel“ aus. Ihre knapp einstündige Improvisations-Show baute auf Ideen auf, die das Publikum zurief. Bewältigt wurden die Ideen allein, zu zweit oder zu dritt – und keiner im Raum, inklusive der Schauspieler, wusste, wie sich die Situationen entwickeln.

„Wunderbare Atmosphäre“

Simone Schäfer aus Oschatz kam am Nachmittag und blieb bis zum Abend, als ein Trio Oschatzer Musiker, zu dem ihre Tochter Pauline gehörte, Klezmermusik spielte, gefolgt von der hauseigenen Oldieband des E-Werks. „Der Kreativmarkt hat Tradition. Ich komme gern her. Tolle Gestaltungsideen, Musik, Gespräche und die wunderbare Atmosphäre in der Schaltwarte machen den Besuch zum Erlebnis“, sagte sie.

