Oschatz

Mehr als nur eine Ausstellung künstlerischer und kreativer Werke erleben Besucher im soziokulturellen Zentrum E-Werk in der Lichtstraße am Sonnabend, dem 26. Mai. In der Zeit von 13 bis 21 Uhr sind Malerei, Fotografie, Keramik, Schmuck, Holzarbeiten, Naturwaren, Literatur und mehr zu bewundern. Gegen einen Obolus von zwei Euro kann sich jeder Besucher selbst ausprobieren im Spacepainting-Graffiti, Töpfern oder Batiken. Zudem geben Graffitisprüher, eine Klöppelgruppe und eine Ledernäherin Einblicke in ihre Arbeit.

Vielfalt der Angebote wird vorgestellt

Das Besondere dabei ist, dass es sich im Wesentlichen um die Ergebnisse von Gruppen handelt, die im E-Werk oder dem Trägerverein des Zentrums aktiv sind. Somit verdeutlicht der Markt das Spektrum dessen, was dort alles zu erfahren ist. Ebenfalls beteiligt ist der Kunst- und Kulturverein Johann Kentmann mit Sitz in Torgau und weitere Akteure. Außerdem wird in der Kleinkunstbühne eine Ausstellung mit Bildern René Dünkis eröffnet. Es gibt Kaffee und Kuchen mit musikalischem Programm und Leckereien aus der Suppenküche. Gegen 16.30 Uhr findet zudem ein Puppentheaterspiel für Kinder statt.

Von Christian Kunze