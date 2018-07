Oschatz

Lehrer arbeiten auch in den Ferien – in Oschatz gehen sie sogar gemeinsam auf Fortbildung. Am 7. August findet zu zweiten mal ein thematischer Impulstag für Pädagogen statt.

Acht Schulen dabei

Es nehmen Fachlehrer und Schulleiter aus acht Bildungseinrichtungen teil – die drei Grundschulen, die Oberschule Robert Härtwig, das Thomas-Mann-Gymnasium, das Berufliche Schulzentrum, die Rosenthalschule zur Lernförderung in Altoschatz sowie die Schule für geistig behinderte Kinder und Jugendliche in der Burgstraße beteiligen sich. In diesem Jahr stehen Workshops, Referate und Erfahrungsaustausch unter dem Motto „Umgang mit schwierigem Verhalten“.

Bei Premiere 200 Teilnehmer

Im Gegensatz zur ersten Auflage findet der 2. Fortbildungstag in den Ferien statt. Nach der Premiere des Fortbildungstages Mitte November 2016 in der Oschatzer Stadthalle und der Außenstelle des Beruflichen Schulzentrums herrschte unter den rund 200 beteiligten Lehrkräften recht einhellig die Meinung, dass eine solche Veranstaltung wiederholt werden sollte. Dem wird nun Rechnung getragen.

Kernthema Schwieriges Verhalten

War beim ersten gemeinsamen Weiterbilden noch die Lehrertätigkeit im allgemeinen mit ihren Herausforderungen und Ansprüchen dominierend, wird es in diesem Jahr ein wenig spezifischer – dennoch, so Kerstin Wasiak, werden Vertreter aller angesprochenen Schularten von diesem Tag profitieren. „Schwieriges Verhalten im Schulalltag hat unterschiedlichste Facetten und Ursachen. Ich bin gespannt, welche Erlebnisse und Erfahrungen die Kollegen aus der Region mit einbringen“, so die Leiterin der Härtwig-Schule.

Von Christian Kunze