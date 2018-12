Oschatz

Neuer Ort, bekannte Stimmen: Die Mitglieder des Oschatzer Lehrerchores hatten sich in diesem Jahr für ihr traditionelles Adventskonzert einen anderen Rahmen gesucht. So erklang ihr Gesang nicht im Thomas-Müntzer-Haus, sondern in der Aula der Außenstelle des Beruflichen Schulzentrums in Oschatz. Am Nachmittag des dritten Adventssonntags konnten die Freunde weihnachtlichen Liedgutes anderthalb besinnliche Stunden erleben.

Mit Text und Tanz

Zwar galt es für die Besucher, einige Treppenstufen bis in die dritte Etage zu bewältigen, doch diese Mühe nahmen sie gerne auf sich. Dabei unterstützten langjährige Sänger ebenso wie bei der übrigen Organisation. Zum Programm gehörten neben bekannten und erstmals vom Chor angestimmten Liedern außerdem vorgelesene Erzählungen und Darbietungen zweier Instrumentalistinnen. Anna Schmidt spielte Geige und Flügel, Elisa Schmidt Violine. Abgerundet wurde das diesjährige Programm durch einen Auftritt der Mitglieder des 1. Tanzsportclubs (TSC) Oschatz.

Rückkehr eines Sängers

Neben kulinarischen Kleinigkeiten in der Pause gab es auch für die Sänger sowie Chorleiterin Katja Scholz ein vorweihnachtliches Geschenk. Unter den Zuschauern fand sich ein Sänger, der dem Chor schon einmal den Rücken gekehrt hatte. Doch nun wandte er sich um, kehrte zurück und stärkt das Ensemble wieder mit seiner Stimme. Vielleicht ist das Ansporn für weitere Sangesfreudige. Die Proben des Oschatzer Lehrerchores finden immer dienstags ab 19 Uhr im Speisesaal des Thomas-Mann-Gymnasium statt – das nächste Mal am 8. Januar 2019.

Von Christian Kunze