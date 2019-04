Oschatz,

Gestatten, Lenny, der Lese-Löwe: Das neue Maskottchen der Stadtbibliothek brüllt vielleicht nicht sonderlich laut, dafür blättert es gern in Büchern. Seit kurzem streift der tierische Begleiter der Nutzerinnen und Nutzer durch die Flure der Ausleihe und auf der Internetseite der Bücherei umher.

Idee aus 2018

Seine Aufgabe dabei ist es vor allem, die Jüngsten mit dem Lesen und der Literatur vertraut zu machen. Künftig wird der Löwe unter anderem Bibliotheksmitarbeiterin Diana Mann bei den Bibliothekseinführungen für Schulklassen zur Verfügung stehen und bei anderen Veranstaltungen mit jungem Zielpublikum präsent sein. Im Jubiläumsjahr 2018 ersonnen, löst Lenny eine Figur ab, die im Jahr 2002 mittels eines Wettbewerbs auserkoren worden war. Das blaue Fragezeichen hat Generationen von Kindern mit dem Lesen vertraut gemacht. Nun wird es abgelöst.

Orientiert am Wappentier

Der lesende Löwe Lenny, markant vor allem durch seine große Brille, orientiert sich am Wappentier der Stadt Oschatz, sagt Lennys Schöpferin Janett Rohnstock vom Eigenbetrieb Oschatzer Kultureinrichtungen. Er steckt seine Nase nicht nur gerne in Bücher, sondern lässt sich auch fotografieren. Nachwuchsleser haben zu einem gemeinsamen Bildmotiv am Eingang der Bibliothek die Gelegenheit, wo Lenny als lebensgroßer Aufsteller wartet.

Premier zur Lesenacht

Ganz nebenbei kann mit dem niedlichen Aushängeschild den Kleinen auch die Angst vor echten Löwen genommen werden. Seinen ersten großen Auftritt hat Lese-Löwe Lenny am Freitag. Dann ist er bei der Dschungel-Lesenacht in der Bibliothek in bester tierischer Gesellschaft.

.

Von Christian Kunze