Oschatz

Der Vorsitzende der Fraktion der Linkspartei im Sächsischen Landtag, Rico Gebhardt, kommt nach Oschatz. Die Mitglieder des Linkspartei-Ortsverbandes Collm-Döllnitz konnten ihn für ein Bürgergespräch gewinnen. Als Termin dafür sollten sich Interessierte Freitag, den 23. November vormerken. Dann ist neben Gebhardt außerdem die nordsächsische Linken-Landespolitikerin Luise Neuhaus-Wartenberg, stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes der Linkspartei, in Oschatz zu Gast.

Sechs Schwerpunkte

Gemeinsam werden sich die beiden Vertreter der sächsischen Landespolitik in der Alten Schaltwarte des E-Werks den Fragen der Bürger stellen. Dieses Gesprächsforum steht unter dem Motto „Ländlicher Raum in (Nord)Sachsen – was ist noch zu tun?“, teilt der Vorsitzende des Ortsverbandes Collm-Döllnitz, Andreas Sachse, mit. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern des Altkreises Oschatz hat er für den Dialog an diesem Abend sechs Schwerpunkte gesetzt. Gesundheit, Bildung, Breitband, öffentlicher Nahverkehr, Kommunalfinanzen und Kultur. „Es wird jedoch auch Raum für individuelle Fragen sein“, sagt Sachse.

Der Ortsverband hofft auf eine rege Beteiligung an diesem Dialog – gerade mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen im kommenden Jahr. „Wir freuen uns auf engagierte Ideengeber aus der Oschatzer Region, die Gedanken, Vorschläge und Forderungen formulieren, die auf diesem Wege direkt in den Sächsischen Landtag gelangen können“, wirbt Andreas Sachse.

Kommunalwahl 2019

Die Bereitschaft, sich einzubringen könne in Folge des Besuchs der Veranstaltung noch erweitert werden. „Im kommenden Jahr finden Wahlen statt. Im Mai für das Europaparlament, Kreistag und die Stadt- und Gemeinderäte, im September für den Sächsischen Landtag. Vielleicht findet sich unter den Gästen der ein oder andere potenzielle Bewerber für einen Sitz im jeweiligen Kommunal- oder Kreisparlament“, so der Vorsitzende.

Der Linken-Ortsverband Collm-Döllnitz vereint rund 60 Mitglieder. Andreas Sachse ist seit dem Frühjahr Vorsitzender, er löste Gerhard Bader ab.

Bürgerforum der Linkspartei mit Rico Gebhardt in Oschatz. Freitag, 23. November, 18 Uhr, Alte Schaltwarte, E-Werk Oschatz, Lichtstraße 1 (über den beleuchteten Hof erreichbar).

Von Christian Kunze